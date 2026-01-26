Goal.com
Mounique Vilela

Coritiba x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Com apenas duas vitórias em seis partidas no Campeonato Paranaense, o Coritiba volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. De volta à Série A, o Coxa encerrou a última temporada como líder da Série B, somando 68 pontos. Ao longo de 38 jogos, a equipe conquistou 19 vitórias, além de 11 empates e oito derrotas.

Já o RB Bragantino chega embalado após empatar em 0 a 0 com o Santos, na última rodada do Paulistão. Na temporada passada, o Massa Bruta terminou o Brasileirão na décima colocação, resultado que assegurou a equipe na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Coritiba: Pedro Morisco, Tinga, Tiago Cóser, Maicon, Bruno Melo, Sebastián Gómez, Willian Oliveira, Joaquín Lavega, Josué, Breno Lopes, Pedro Rocha .

RB Bragantino: Cleiton; Agustín Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel, Sosa (Eric Ramires); Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Vinicinho), Eduardo Sasha.

Desfalques

Coritiba

Lucas Crepaldi e Rodrigo Rodrigues estão lesionados.

RB Bragantino

Guzmán Rodríguez e Isidro Pitta estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR 

Retrospecto recente

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

BGT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/0
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
0/5

Últimos confrontos diretos

COR

Outros

BGT

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

