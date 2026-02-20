Coritiba x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Paranaense 2026

Coritiba e Operário-PR se enfrentam neste sábado (21), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense 2026. Como empataram o primeiro jogo por 2 a 2, quem vencer avança à final. A partida acontece no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir CSA x CRB ao vivo

O jogo será transmitido pela Record, na TV aberta, pelo canal GOAT e pela TVCoxa, no no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 40º título do Campeonato Paranaense, o Coritiba, que conquistou seu último troféu estadual em 2022, chega embalado à semifinal após campanha consistente na competição. O Coxa terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, somando três pontos a menos que o líder Azuriz.

Nas quartas de final, o time alviverde confirmou o favoritismo ao eliminar o Cianorte com vitória por 3 a 0 no placar agregado. Em nove partidas disputadas no Estadual, o Coritiba soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Operário Ferroviário Esporte Clube também chega confiante para a disputa. A equipe eliminou o Azuriz com autoridade nas quartas de final, aplicando 4 a 0 no placar agregado. Na primeira fase, o Operário terminou na quarta colocação do Grupo B, somando cinco pontos. Em nove jogos pelo Paranaense, o time de Ponta Grossa acumula três vitórias, três empates e três derrotas.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Wallisson (Willian Oliveira) e Vini Paulista; Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes (Lavega); Pedro Rocha.

Operário-PR: Vágner; Mikael Doka, Jhan Pool, Cuenú e Moraes Jr (Gabriel Feliciano); Índio e Vinicius Diniz; Aylon, Boschilia e Edwin Torres; Léo Gaúcho.

Desfalques

Coritiba

Sebás Gómez está lesionado.

Operário-PR

Mingotti e Brenno estão machucados.

Que horas começa Coritiba x Operário-PR

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis