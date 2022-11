Coritiba x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Com a expectativa de Couto Pereira lotado, Coxa busca se afastar da zona de rebaixamento; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na luta contra o rebaixamento, o Coritiba recebe o Flamengo na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com promessa de Couto Pereira lotado. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Vindo de vitória sobre o Juventude por 1 a 0, o Coritiba busca emplacar mais um resultado positivo para se manter na briga pela permanência na Série A.

O técnico Guto Ferreira volta a ter à disposição Boschilia e Guillermo, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão.

Do outro lado, o Flamengo, com 61 pontos, vem de derrota para o Corinthians por 2 a 1 após conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores.

Já sem grandes ambições até o fim do Brasileirão, a equipe pode ter em campo um time misto. Assim, Diego Alves pode aparecer no gol, enquanto David Luiz, preservado no meio da semana contra o Timão, pode retomar a posição na zaga.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 28 vitórias, contra 16 derrotas, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Robinho (Boschilia) e Galarza; Alef Manga e Cadorini.

Escalação do provável FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; João Gomes, Thiago Maia, Victor Hugo Éverton Ribeiro; Gabigol e Pedro.

Desfalques

Flamengo

Rodrigo Caio e Bruno Henrique, seguem como desfalques do clube.

Coritiba

Andrey, no departamento médico, é o único desfalque do Coxa.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Couto Pereira – Curitiba, PR

• Arbitragem: RAPHAEL CLAUS (árbitro), DANILO RICARDO SIMON e NEUZA INES (assistentes), LEONARDO FERREIRA (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)