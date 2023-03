Coritiba x Cascavel ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste sábado (11), pelo jogo de volta das quartas do estadual; veja como acompanhar na internet

Coritiba e Cascavel se enfrentam no início da noite deste sábado (11), no Couto Pereira, às 18h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense 2023. Como perdeu o primeiro duelo por 3 a 1, o Coxa precisa vencer por três gols de diferença para avançar. A partida terá transmissão ao vivo da TV Coxa Prime e da NSports, na internet.

Na primeira fase, o Coritiba encerrou na terceira posição, com 22 pontos. Foram seis vitórias, quatro empates e uma derrota, enquanto o Cascavel ficou em sexto, com 15 (com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas).

Enquanto o Coxa precisa reverter o placar, o Cascavel pode até perder de um gol de diferença que avança à semifinal do Campeonato Paranaense.

Prováveis escalações

Cascavel: André Luiz; Libano, Willian Gomes, Rafael e César Morais; Jacy, Pedrinho e Robinho; Wagner Gomes, Lucas Coelho e Gaspar.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis; Jesús Trindade, Bruno Gomes e Robson; Kaio César, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

Desfalques

Cascavel

Ferreira, machucado, e Gama, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

Coritiba

Willian Farias, Júnior Urso e Henrique, lesionados, estão fora.

Quando é?