Corinthians x São Caetano ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Corinthians e São Caetano se enfrentam na tarde desta sexta-feira (25), às 15h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, em São Paulo, pela 6ª rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube.

O Timão vem divindo atenções com a Copa do Brasil sub-20, e terá um clássico pelo Santos no meio de semana, pela segunda rodada. Porém, antes disso entra em campo pela última rodada do Grupo 19 e precisa de um empate para confirmar vaga na próxima fase. Com nove pontos, três a menos que a líder Inter de Limeira, possui outros três tentos de vantagem para a Ponte Preta, terceira colocada.

Do outro lado, o São Caetano vai a campo apenas para cumprir tabela. Já eliminado, o time somou apenas três pontos nos cinco e não tem mais chances matemáticas de ficar entre os dois melhores da chave.

Prováveis escalações

Corinthians sub-20: Kauê; Victor Oliveira, João Pedro, Renato e Vitor Meer; Bahia e Breno Bidon; Pedrinho, Higor, Kayke e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.

São Caetano sub-20: Não divulgado.

Desfalques

Corinthians sub-20

O Corinthians sub-20 não possui desfalques divulgados.

São Caetano sub-20

O São Caetano sub-20 também não.

Quando é?