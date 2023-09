Corinthians x São Bernardo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Já classificadas em primeiro lugar no campeonato, corintianas vão a campo pela primeira vez após título brasileiro

Corinthians e São Bernardo se enfrentam na noite desta quinta-feira (14), às 21h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, em São Paulo, pela 11ª e última rodada do Campeonato Paulista Feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, da HBO Max, no streaming, e da FPF, no YouTube.

O Corinthians vem voando. Acabou de conquistar, no último domingo (10), o pentacampeonato brasileiro, diante da Ferroviária, em uma partida na Arena Corinthians que quebrou recorde de público em toda a América Latina - mais de 42 mil pessoas assistiram ao embate. No Paulista, é líder invicto isolado, já com a posição e classificação garantidas, com 28 pontos em 10 partidas.

Do outro lado, o São Bernardo entra em campo também sem nenhuma aspiração. A equipe é a penúltima do torneio, com apenas quatro tentos somados. Sem quaisquer chances de classificação, vai a campo cumprir tabela.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Não divulgado.

São Bernardo feminino: Não divulgado.

Desfalques

Corinthians feminino

O Corinthians feminino não possui desfalques divulgados.

São Bernardo feminino

O São Bernardo feminino também não.

Quando é?