Corinthians x Fluminense: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-20

Timão tentará grande remontada após perder por 4 a 0 na ida; veja tudo o que você precisa saber

Corinthians e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Timão chega com uma tarefa daquelas. Após ser goleado no primeiro jogo por 4 a 0, a equipe agora precisa triunfar sobre o Tricolor das Laranjeiras por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por um saldo de mais de quatro gol para confirmar a vaga ainda no tempo normal. Qualquer outro resultado é de vantagem do Flu, que já tem um pé nas semis.

Prováveis escalações

Corinthians sub-20: Kauê; Victor Oliveira, João Pedro, Renato e Vitor Meer; Bahia, Ryan e Pedrinho; Breno Bidon, Arthur Sousa e Kayke. Técnico: Danilo.

Fluminense sub-20: Alvaro; Justen, Davi Schuindt, Kayky e Leo Jance; Erick, Thiago e Arthur; João Neto, Isaac e Kauã Elias. Técnico: Ricardo Resende.

Desfalques

Corinthians sub-20

O Corinthians sub-20 não possui desfalques divulgados.

Fluminense sub-20

O Fluminense sub-20 também não.

Quando é?