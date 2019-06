Corinthians x Flamengo: Quem venceu mais em mata-matas?

Equipes já se enfrentaram quatro vezes em partidas de ida e volta por quatro competições diferentes. Os cariocas levam pequena vantagem

O recebeu o na última quarta-feira (16), em Itaquera, e viu os cariocas saírem em vantagem por uma vaga na próxima fase da Copa do 2019. Willian Arão marcou o único gol dos Rubro-Negros, que agora jogam pelo empate no Maracanã, na volta, para avançarem às quartas de final da competição.

Nesta terça-feira, 4, os times voltam a medir forças por uma vaga nas quartas de final da competição, a partir das 21h30 do horário de Brasília - e cobertura em Tempo Real aqui na Goal.

Clubes de maior torcida do Brasil, e Fla também levam um grande equilíbrio quando o assunto é retrospecto em mata-matas. Atualmente, o possui uma pequena vantagem sobre o rival: são três classificações e duas eliminações em duelos de ida e volta nas fases eliminatórias.

No entanto, o Timão conseguiu tirar a melhor no último tira-teima. Em 2018, conseguiu eliminar o Flamengo na semifinal da após vencer o duelo em casa por 2 a 1, na partida de volta. No Rio de Janeiro, na partida de ida, as equipes empataram sem gols, no Maracanã.

Corinthians x Flamengo: retrospecto em mata-matas

Flamengo - vezes em que se classificou

Competição Fase Placar Copa do Brasil de 1989 Quartas de final Flamengo 2 x 0 Corinthians

2 x 0 Corinthians Corinthians 4 x 2 Flamengo Rio- de 1997 Quartas de final Flamengo 3 x 0 Corinthians

3 x 0 Corinthians Corinthians 2 x 0 Flamengo Libertadores de 2010 Oitavas de final Flamengo 1 x 0 Corinthians

1 x 0 Corinthians Corinthians 2 x 1 Flamengo

