Corinthians x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Neste sábado (1), Timão busca emplacar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva, o Corinthians recebe o Cuiabá neste sábado (1), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Para o confronto em casa, o técnico Vitor Pereira terá os retornos de Rafael Ramos, recuperao de lesão, Raul Gustavo, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1, e Balbuena, que defendeu a seleção paraguaia.

Do outro lado, o Cuiabá, na zona de rebaixamento com 30 pontos, vem de um empate e uma vitória nos últimos dois jogos.

Após cumprirem suspensão, Paulão e Camilo retornam

Em três jogos disputados entre as equipes, são duas vitórias do Corinthians, contra uma do Cuiabá. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Cuiabá venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes, Denilson, Pepê e Sidcley; Rodriguinho, André Luís e Deyverson.

Desfalques

Corinthians

Maycon e Júnior Moraes, em transição física, seguem fora.

Cuiabá

Felipe Marques, lesionado, e Igor Cariús, com desconforto muscular, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,70 na vitória do Timão, $ 3,60 no empate e $ 6,00 caso o Cuiabá vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,40 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,55 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $1,01 para o Corinthians, e $ 30,00 para o Cuiabá.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP

• Arbitragem: CAIO MAX AUGUSTO (árbitro), FABRICIO VILARINHO e BRIGIDA CIRILO (assistentes), THIAGO LUIS (quarto árbitro) e RODOLPHO TOSKI (AVAR)