Corinthians x Ceará ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileiro sub-17

Líder isolado do Grupo A, Timão quer aumentar respiro na ponta; Vozão visa a encerrar série de partidas sem vitória

Corinthians e Ceará se enfrentam na tarde desta terça-feira (8), às 15h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, em São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida não terá transmissão ao vivo.

Comandado pelo técnico Guilherme Della Déa, o Timão vive bom momento na competição. Líder do Grupo A, com 12 pontos, soma quatro vitórias e apenas uma derrota até aqui. Na última partida, uma goleada acachapante sobre o Cuiabá por 6 a 0.

Do outro lado, o Ceará busca recuperação no campeonato, vindo de um empate com o Atlético-MGm, por 1 a 1, que ampliou a sequência de jogos sem vitória - agora, três. A campanha instável coloca a equipe atualmente no oitavo lugar do grupo, com apenas seis tentos em cinco jogos.

Prováveis escalações

Corinthians sub-17: Não divulgado.

Ceará sub-17: Não divulgado.

Desfalques

Corinthians sub-17

O Corinthians sub-17 não possui desfalques divulgados.

Ceará sub-17

O Ceará sub-17 também não.

Quando é?