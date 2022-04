Corinthians x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Corinthians e Avaí se enfrentam neste sábado (16), na Neo Química Arena, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Avaí DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (16), na Neo Química Arena. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Deportivo Cali por 1 a 0 na Copa Sul-Americana, o Corinthians entra em campo em busca do terceiro triunfo consecutivo na temporada. Na rodada de estreia do Brasileirão bateu o Botafogo por 3 a 1.

Já o Avaí, vindo de dois empates e uma vitória, chega para o confronto visando manter o aproveitamento de 100% no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, venceu o América-MG por 1 a 0.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Timão registra ampla vantagem: seis vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 3 Corinthians Brasileirão 10 de abril de 2022 Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali Copa Libertadores 13 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa-RJ x Corinthians Copa do Brasil 20 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Corinthians Brasileirão 23 de abril de 2022 19h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 0 Avaí Catarinense 19 de março de 2022 Avaí 1 x 0 América-MG Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas