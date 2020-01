Corinthians x Athletico-PR nas quartas da Copinha: onde assistir, escalação, horário e mais

Equipes buscam vaga nas semi-finais Copa São Paulo nesta sexta-feira (17)

e -PR disputam uma vaga nas semi-finais da nesta sexta-feira (17), às 21h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x DATA Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 LOCAL Lanchão - Franca, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Maior campeão da Copinha, o vem forte para conquistar o 11º título da competição. Depois de bater o por 2 a 1, o clube paulista terá um adversário pela frente: o fortíssimo time do Athletico-PR.

Com Tiago Nunes comandando o elenco profissional do Corinthians, a tendência é que mais e mais jovens recebam oportunidades no time de cima. Jogadores como Xavier e Gabriel Pereira já atraem os olhos da torcida.

Provável escalação do Corinthians: Guilherme; Daniel Marcos, Felipe e Ronald; Tiago Xavier, Lucas Pires, Gabriel Pereira e Rafael; Richard, Ruan Oliveira e Sandoval

ATHLETICO-PR

O Furacão, que vem revelando atletas do quilate de Renan Lodi e Bruno Guimarães nos últimos anos, é conhecido por usar muito as categorias de base e a boa campanha na não deixa dúvidas de que é uma equipe com muita qualidade em suas divisões juniores.

Tentando conquistar o título inédito da competição, o Athletico conta com Jajá, grande destaque do time. Ex-atleta do , o atacante já é muito pedido no elenco principal do Furacão e deve estar em sua última Copinha.

Provável escalação do Athletico-PR: Léo Linck; Luan Patrick, Lucas Andrade e Gabriel Fornari; Brener (Ramon), Kawan, Reginaldo e Iago; Jajá, Paulo Victor (Mingotti) e Bruno Leite

CAMPANHA

CORINTHIANS

ATHLETICO-PR