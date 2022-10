Camisa 5 do Timão sofreu fratura em dedo do pé esquerdo em duelo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo

O Corinthians tem a expectativa de contar com Maycon na final da Copa do Brasil, em jogos contra o Flamengo. O volante está na parte final de sua recuperação da fratura do segundo dedo do pé esquerdo e pode ser uma novidade para a sequência do Timão na temporada.

Em fase final da transição física, Maycon está próximo de retornar aos gramados. O jogador e o clube acreditam que o camisa 5 pode estar presente no duelo com o Athletico, no próximo sábado, que antecede a primeira parte da decisão da Copa do Brasil.

Com Maycon retomando a sua melhor condição de jogo, Vítor Pereira, em entrevista coletiva após o empate contra o Juventude, revelou que o volante deve treinar de forma mais intensa nesta semana. Ao lado de Rafael Ramos, que também vem se recuperando, o jogador deve ser peça coringa nos treinamentos da equipe.

Maycon não joga desde o dia 2 de outubro, quando ficou em campo por cerca de 18 minutos. Na ocasião, o volante sofreu uma dura entrada de Thiago Maia e teve fratura no dedo do pé esquerdo. Agora, mais de dois meses depois, o camisa 5 pode retornar e ser uma peça-chave em outro duelo contra o Flamengo, desta vez na final da Copa do Brasil.