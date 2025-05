Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (01), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Vitória se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da Cazé TV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Eliminado da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta a campo em busca da recuperação. No Brasileirão, o Timão briga para se aproximar do G-4. Em oitavo lugar, com 14 pontos, a equipe registra quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas em 10 jogos disputados.

Por outro lado, o Vitória também deu adeus a disputa da Sul-Americana após ser derrotado pelo Universidad de Quito por 1 a 0. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro luta para deixar a zona de rebaixamento. Com nove pontos, acumula duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 30%.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, José Martínez e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas (Ricardo Ryller), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Renato Kayzer.

Desfalques

Corinthians

Yuri Alberto e Gustavo Henrique seguem no departamento médico.

Vitória

Willian Oliveira e Hugo estão em transição física, enquanto Raúl Cáceres e Neris estão lesionados.

Quando é?