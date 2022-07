Corinthians vê Vera mais próximo e estafe quer fechar negócio até sábado

Presidente do Argentinos Juniors vem ao Brasil para negociar detalhes. Resposta final deve vir neste final de semana

O Corinthians segue em busca de destravar a negociação com o Argentinos Juniors pelo volante Fausto Vera. De olho em reforçar o seu meio-campo, o Timão não deve prolongar por muito tempo as conversas com o clube argentino.

Como soube a GOAL, o estafe de Fausto Vera quer ter um desfecho, seja ele positivo ou negativo, até sábado. A tendência é de um acordo com o Corinthians, destino predileto do jogador e de seu estafe, mas o negócio ainda não está sacramentado. O ge.com noticiou o final de semana como "decisivo" em um primeiro momento.

Um passo importante também pode ser a chegada de Cristian Malaspina ao Brasil nesta sexta-feira, como informou o jornalista César Luis Merlo. O presidente do Argentinos Juniors vai se reunir com a diretoria do Corinthians, o que significa que a negociação está em vias de ser concluída.

O grande entrave do negócio, desde o primeiro momento, foi em relação ao pedido do Argentinos Juniors. O clube argentino quer receber algo na casa dos 6 milhões de euros (R$ 33,7 milhões), e o Corinthians busca diminuir o montante.

Vale lembrar que o Corinthians não é o único interessado em Vera. O Genk, da Bélgica, apresentou uma proposta praticamente similar ao clube do Parque São Jorge, mas o Timão é visto como um melhor caminho.

Fausto Vera é revelado pelo Argentinos Juniors, um dos grandes formadores de estrelas da Argentina. O volante tem passagem por seleções de base e disputou as Olimpíadas de 2020.