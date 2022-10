Qual foi o último título do Corinthians?

A GOAL destaca a última conquista do Timão em sua história; confira

Sob o comando do português Vítor Pereira, o Corinthians se classificou para sua sétima final de Copa do Brasil, em 2022, para enfrentar o Flamengo. Após dois jogos muito disputados, com 1 a 1 no placar agregado, a decisão se encaminhou para os pênaltis e, talvez, o torcedor corintiano não deve esquecer esse momento tão cedo.

Nas penalidades, a equipe foi derrotada já quando a decisão se caminhava para a cobranças alternadas, depois que Mateus Vital desperdiçou uma cobrança e Rodinei concluiu para o Flamengo. Essa não era só a chance de conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil em 2022, mas, também, de coroar uma excelente temporada conduzida pelo treinador português.

Diante dessa derrota, o Timão deve encerrar a atual temporada sem conquistas, já que a equipe está há 14 pontos - com um jogo a menos - do líder Palmeiras no Brasileiro, foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores e, ainda, na semifinal do Campeonato Paulista. Com isso, a equipe caminha para seu terceiro ano seguido sem levantar nenhum troféu.

O último título do Corinthians foi o Campeonato Paulista de 2019, quando conquistou o tricampeonato da competição diante do São Paulo. Em nível nacional, a última conquista foi o Campeonato Brasileiro de 2017.

Ag. Corinthians

Naquele Campeonato Paulista, o Corinthians terminou a primeira fase líder do Grupo C, com seis vitórias, três empates e três derrotas. Depois, eliminou a Ferroviária, nas quartas, e Santos, na semifinal, para enfrentar o São Paulo na decisão.

No primeiro jogo, que aconteceu no Morumbi, as equipes empataram sem gols. No jogo da volta, na Neo Química Arena, com gols de Danilo Avelar e Vágner Love, o Timão venceu a decisão e levantou o título do Campeonato Paulista, conquistando o tricampeonato.

Curiosamente, os dois últimos títulos em nível estadual e nacional foram conquistados pelo então técnico Fábio Carille, que em duas passagens (2017 a 2018 e 2019), comandou o clube Alvinegro por 173 partidas.

Estes, portanto, foram os últimos títulos conquistado pelo Corinthians, que, desde então, está três anos sem levantar nenhuma taça.