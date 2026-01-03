Corinthians x Trindade: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Corinthians e Trindade se enfrentam neste sábado (03), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Record News e pela Xsports, na TV aberta e no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão da Copinha, com 11 títulos conquistados, o Corinthians chegou à final na última temporada, mas foi derrotado pelo rival São Paulo por 3 a 2 de virada. Além do Trindade, o Timão ainda vai encarar o Luverdense e o XV de Jaú no Grupo 8. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase.

Corinthians: Matheus Corrêa, Caipira, Fernando Vera, Guilherme Pires, Ruan Victor, Thomas Lisboa, Robert Lopes, Luiz Eduardo, Luiz Fabio, Luiz Fernando, Léo Agostinho.

Trindade: Gutierry, Bernardo, Jacó, Gustavo Paiva, Isaac, Agnaldo, Josué Bahia, Edmilson, Ale Júnior, Gabriel Pelé, Rhuan.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Trindade

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 03 de janeiro de 2026

sábado, 03 de janeiro de 2026 Horário: 14h45 (de Brasília)

14h45 (de Brasília) Local: Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

