Corinthians termina 'tour' pelo Z4 em busca de consolidação na parte de cima do Brasileirão antes da final da Copa do Brasil

Timão já bateu Atlético-GO e Cuiabá, e agora encara o Juventude em busca da terceira vitória seguida

O Corinthians segue sua preparação para a final da Copa do Brasil. Antes da decisão contra o Flamengo, porém, o Timão focou em se reabilitar na parte de cima do Campeonato Brasileiro e aproveitou uma sequência contra times que estão na zona de rebaixamento para somar pontos.

Depois da pausa forçada pela Data Fifa, o time treinado por Vítor Pereira somou os seis pontos que disputou contra Atlético Goianiense e Cuiabá, com ambos os jogos na Neo Química Arena. Agora, nesta terça (04), o Timão encara o Juventude, lanterna do Brasileirão, Alfredo Jaconi.

Com 50 pontos, o Timão está na quarta colocação, com um ponto a mais que o Flamengo, quinto, e três acima do Athletico, na sexta posição. Sendo assim, a vitória contra o Juventude é considerada essencial para os planos do Corinthians, que tem o G4 como objetivo principal no Brasileirão. Se somar os três pontos, o alvinegro pode pular até para a vice-liderança, caso Internacional (53) e Fluminense (51) tropecem.

Vale lembrar que o clube do Parque São Jorge está na final da Copa do Brasil, que tem o jogo de ida marcado para o dia 12 de outubro, já na próxima semana. Sendo assim, existe a possibilidade do Timão poupar algumas de suas peças nos próximos confrontos.