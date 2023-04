Corinthians x Suzano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Corinthians e Suzano se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 15h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schurig, pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da FPF pelo canal no YouTube (@futebolpaulista), na internet.

Na estreia da competição, o Corinthians ficou apenas no empate com o São Caetano, por 2 a 2. O timão é o terceiro colocado do Grupo 12, com 1 ponto somado. Do outro lado, o Suzano estreou com vitória contra o ECUS, por 4 a 2. A equipe é a segunda colocada do grupo, com três pontos conquistados.

Prováveis escalações

Corinthians: Felipe, Vitinho, André, Vinicius, Thomas, João Vinicius, Higor Augusto, Thomas Lisboa, Arthur, Kayke, Wesley.

Suzano: Pedro, Pedro Henrique, Pedro Souza, Gustavo Rodrigues, Vinicius Neves, Kaue Dias, Lucas Andrey, Vitor Silva, Kauã, Danton, Vinicius .

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados

Suzano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?