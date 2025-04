Corinthians x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Sport se enfrentam neste sábado (19), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na parte intermediária da tabela, com quatro pontos, o Corinthians volta a campo pressionado por um resultado positivo após duas derrotas consecutivas. Até o momento, o Timão empatou por 1 a 1 com o Bahia na rodada de estreia, venceu o Vasco por 2 a 1 na sequência, mas depois sofreu duas derrotas por 2 a 0, para Palmeiras e Fluminense.

Por outro lado, o Sport ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado. Até agora, o Leão soma um empate sem gols com o São Paulo e três derrotas: 2 a 1 para o Palmeiras, 3 a 1 para o Vasco e 1 a 0 para o RB Bragantino.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Romero, Memphis Depay, Yuri Alberto.

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha, Chico (Matheus Alexandre); Christian Rivera, Du Queiroz, Lucas Lima; Barletta, Lenny Lobato (Arthur Sousa), Carlos Alberto.

Desfalques

Corinthians

Matheuzinho e José Martínez vão cumprir suspensão, enquanto Hugo Souza, Rodrigo Garro e Igor Coronado estão lesionados.

Sport

Rafael Thyere, Antônio Carlos, Igor Cariús, Dalbert e Paciência estão no DM.

Quando é?