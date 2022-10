Corinthians se irrita com preço e vai bancar grande parte do valor do ingresso para a final da Copa do Brasil

Flamengo vai cobrar R$ 400 da torcida visitante, e diretoria do Timão decide bancar R$ 310 por torcedor presente

A torcida do Corinthians tem uma boa notícia para a final da Copa do Brasil: a diretoria do clube vai bancar grande parte do valor dos ingressos para quem quiser acompanhar a partida contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 19 de outubro. Incomodado com a postura irredutível dos dirigentes rubro-negros em cobrar R$ 400, o clube do Parque São Jorge vai arcar com R$ 310.

Sendo assim, o torcedor corintiano que quiser acompanhar a partida no Maracanã terá que desembolsar apenas R$ 90 reais. Na Neo Química Arena, o flamenguista vai pagar os R$ 400 definidos pela diretoria do Flamengo. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.

Flamengo/Divulgação

O Corinthians, inclusive, vai utilizar o alto valor pago pelos 2.800 flamenguistas presentes para conseguir bancar. A expectativa é de ganhar R$ 1,1 milhão com os ingressos de visitante na Arena, mesmo valor que seria gasto ao ajudar 3.800 corintianos custeando grande parte dos ingressos.

Apesar do jogo de ida ser no dia 12, na quarta-feira da próxima semana, os ingressos ainda não começaram a ser comercializados pelo Corinthians. O clube também não começou a venda para os que desejarem ir como visitante no Maracanã.

