Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Paulista feminino 2025

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv e Space na TV fechada, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max, Record News e UOL Play via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quinto título do Paulistão Feminino, o Corinthians venceu o jogo de ida por 2 a 1 e volta a campo com a vantagem do empate para avançar à final. Na primeira fase, as Brabas terminaram na liderança com 35 pontos. Em 15 jogos, somam 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Por outro lado, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar de forma direta. Caso ganhe por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem passar no Majestoso enfrentará o vencedor da outra semifinal entre Ferroviária e Palmeiras.

Corinthians feminino: Lelê (Kemelli); Gi Fernandes, Thaís Regina, Érika e Letícia Teles; Vic Albuquerque, Letícia Monteiro, Ivana Fuso e Tamires; Ariel e Jhonson.

São Paulo feminino: Carlinha; Bruna Calderan, Anny, Kaká e Carol Gil; Maressa, Karla Alves, Aline Millene; Isa, Duda Serrana e Crivelari.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Bia Menezes segue lesionada.

Quando é?

Data: quinta-feira, 04 de dezembro de 2025

quinta-feira, 04 de dezembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

