Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Paulista, com 31 títulos, o Corinthians busca recuperação no Paulistão após a derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino, na última rodada. Na estreia da competição, o Timão venceu a Ponte Preta pelo mesmo placar. No momento, a equipe ocupa a oitava colocação na tabela, com três pontos conquistados.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior contará, pela primeira vez na temporada, com os titulares, que foram preservados nas duas primeiras rodadas.

Já o São Paulo tenta entrar na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. Em décimo lugar, também com três pontos, o Tricolor foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 na estreia, mas se recuperou ao vencer o São Bernardo também por 1 a 0 na rodada seguinte.

Corinthians: Hugo Souza; Cacá, Gabriel Paulista, João Pedro e Hugo; Luiz Gustavo, Charles e Dieguinho; Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul.

São Paulo: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves, Jhon Jhon e Lucas Barbosa; Sasha e Henry.

Desfalques

Corinthians

Memphis Depay está em recuperação física e Rodrigo Garro se recupera de uma cirurgia no punho.

São Paulo

Ryan Francisco, André Silva e Luan seguem no departamento m+edico.

Quando é?

Data: domingo, 18 de janeiro de 2026

domingo, 18 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 319 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 114 vitórias, contra 100 do São Paulo, além de 105 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Timão venceu por 3 a 1.

Classificação

