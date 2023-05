Corinthians x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (14), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na internet

Corinthians e Santos se enfrentam na manhã deste domingo (14), às 11h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada, o Corinthians volta a sua atenção para o Campeonato Brasileiro feminino após a vitória sobre a Ferroviária por 2 a 1 no Paulistão feminino. No momento, aparece na vice-liderança, com 25 pontos, dois a menos que o líder Flamengo.

Já o Santos, em quinto, com 20 pontos, também chega embalado com cinco vitórias seguidas na temporada. As Sereias da Vila vem de empate sem gols com o Palmeiras no Paulistão feminino.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Lelê; Katiuscia, Tarciane, Yasmim e Tamires; Luana Bertolucci, Gabi Zanotti e Duda Sampaio; Jaqueline, Gabi Portilho e Jhennifer. Técnico: Arthur Elias.

Santos feminino: Camila Rodrigues; Laura Valverde, Tayla, Kaká e Stabile (Taina Maranhão); Brena, Yaya (Ana Carla) e Thaisinha (Jane); Ketlen, Fabi Simões e Cristiane. Técnico: Kleiton Lima.

Desfalques

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?