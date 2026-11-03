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Corinthians v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Corinthians reúne documentação de Seedorf, mas ainda depende de aval da Conmebol

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Clube busca comprovar experiência profissional do treinador holandês para conseguir a homologação da licença UEFA Pro; CBF mantém técnico liberado enquanto aguarda nova decisão

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O Corinthians reuniu documentos complementares para tentar reverter a decisão da Conmebol de não homologar a licença UEFA Pro de Clarence Seedorf. Na manhã desta terça-feira (3), o clube encaminhou o material à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que solicitará uma nova análise à entidade sul-americana. Enquanto aguarda uma definição, o treinador segue autorizado a comandar a equipe no Campeonato Brasileiro.

Segundo apurou a ESPN, o Corinthians busca declarações de instituições pelas quais Seedorf passou durante sua trajetória profissional, incluindo Milan e seleção de Camarões. A documentação tem como objetivo reforçar o currículo do holandês e comprovar atividades exercidas no futebol que, na avaliação do clube, também devem ser consideradas para o reconhecimento da licença.

O impasse começou depois que a Conmebol recusou a homologação da certificação europeia por entender que Seedorf não cumpriu o requisito de 36 meses de experiência como treinador principal de equipes profissionais. O holandês passou por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e seleção de Camarões, mas o período acumulado à frente dessas equipes ficou abaixo do exigido pela entidade.

O Corinthians, porém, defende que outras atividades técnicas também sejam consideradas na avaliação. De acordo com o UOL, o clube e a CBF querem incluir os três anos em que Seedorf integrou o Conselho de Supervisão da Federação Holandesa de Futebol, além de sua atuação como professor em cursos de formação de treinadores da Uefa. A intenção é demonstrar que a experiência profissional do holandês atende aos critérios necessários para a homologação.

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A CBF concorda com os argumentos apresentados pelo Corinthians e mantém Seedorf liberado por meio de uma licença provisória enquanto o caso estiver em análise. Segundo informou o UOL, a entidade brasileira não pretende entrar em conflito com a Conmebol e terá de seguir uma eventual decisão definitiva contrária ao treinador. A documentação apresentada pelo clube será encaminhada para validação junto à Uefa, que retornará com uma posição à confederação sul-americana.

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04 de nov. de 2026

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Com a autorização provisória, Seedorf poderá ficar à beira do campo no clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. De acordo com o UOL, uma das alternativas estudadas pelo Corinthians caso a licença continue sem reconhecimento é inscrever o treinador em um curso de formação da CBF. A possibilidade, porém, ainda depende das regras das entidades e de uma orientação oficial.

Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção de textos com foco em SEO
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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