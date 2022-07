Corinthians retoma tentativa de repatriar Balbuena após venda de João Victor

Zagueiro paraguaio está no Dínamo de Moscou e pode ser uma novidade no mercado do Timão

Após negociar João Victor com o Benfica, o Corinthians aumentou a carga para repatriar Fabián Balbuena. Como soube a GOAL, o estafe do zagueiro conversa com pessoas da diretoria do Timão em busca de um acerto.

O paraguaio está no Dínamo de Moscou, da Rússia. A informação da negociação foi publicada primeiramente pelo GE.

O Timão deve tentar repatriar Balbuena com a suspensão de contrato do paraguaio com o clube russo. Vale lembrar que a Fifa ampliou o direito de suspensão de contratos com equipes de Rússia e Ucrânia até o meio de 2023.

Como trouxe a GOAL em junho, o interesse do Timão é antigo. O que pode separar as partes de um acerto é a questão salarial, já que o zagueiro tem vencimentos além da realidade do futebol brasileiro.

Com a venda de João Victor, o Corinthians busca reforçar o seu elenco com uma peça de reposição. Hoje, Vítor Pereira conta com Gil, Raul Gustavo, Robert Renan, Bruno Méndez e Robson Bambu para a posição, já que João Victor foi vendido ao Benfica.