Corinthians recebe proposta de R$ 5,1 milhões por Leo Natel

O Corinthians recebeu uma proposta para a venda de Léo Natel, emprestado ao APOEL, do Chipre, até 31 de maio de 2022. O Pafos, do Chipre, apresentou uma oferta de 1 milhão de euros (R$ 5,1 milhões na cotação atual) pelo atacante de 25 anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os números apresentados agradam ao Corinthians e também ao atleta. No entanto, há um impasse na negociação. O clube é de uma ilha do Chipre que possui ligação forte com a Rússia, que vive conflito bélico com a Ucrânia.

O jogador teme que possa acontecer algo no local por causa da estreita relação com o país presidido por Vladimir Putin. Há o medo de que haja algum tipo de retaliação. O governo da região manifestou apoio à Rússia em meio à invasão no território ucraniano.

Mais artigos abaixo

Temeroso, Léo Natel ainda não deu sinal positivo para atuar pelo Pafos. O atacante, que pertence ao Corinthians, gostaria de permanecer no APOEL, mas ainda não recebeu proposta para seguir no clube.

A proposta foi entregue ao Corinthians nesta semana e já conta com o aval dos paulistas. O presidente Duílio Monteiro Alves deu sinal positivo para o acordo no mercado da bola.

Léo Natel tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2024. O atacante chegou ao clube em julho de 2020, mas jamais teve chance de se firmar no Parque São Jorge.