Corinthians x Realidade Jovem: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

O Corinthians recebe a Realidade Jovem na noite deste domingo (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio José Liberatti, em Osasco, pela 14ª - e última - rodada da fase de liga do Campeonato Paulista de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record News (TV aberta), CazéTV (YouTube e streaming), Space (TV fechada), além da HBO MAX, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Corinthians entra em campo para fechar a primeira fase com autoridade, mantendo a liderança construída ao longo de uma campanha quase perfeita. Com 32 pontos e já classificado na primeira colocação, o time soma 10 vitórias, dois empates recentes contra Ferroviária e Palmeiras, além de números sólidos que reforçam sua força: 29 gols marcados e apenas seis sofridos. A equipe busca retomar o caminho das vitórias justamente para chegar ao mata-mata com moral alta e manter o padrão de domínio que apresentou durante toda a competição. Jogando com segurança defensiva, o Timão chega como amplo favorito para confirmar a boa fase e fechar a fase com chave de ouro.

Do outro lado, o Realidade Jovem vive um cenário totalmente oposto e chega à rodada final apenas para cumprir tabela, após uma campanha marcada por dificuldades em todas as fases. Lanterna da competição com apenas um ponto conquistado — no empate com o Santos —, o time acumulou 12 derrotas, marcou apenas dois gols e sofreu 40, números que explicam o momento delicado. A eliminação para o Sport nas oitavas da Copa do Brasil, em setembro, ainda ampliou a crise com uma sequência que agora chega a nove derrotas consecutivas. O desafio diante do Corinthians é enorme, mas a equipe tenta ao menos terminar a temporada mostrando competitividade e buscando evitar novos erros que marcaram sua trajetória.

Prováveis escalações

Corinthians: Lelê, Thaís Regina, Thaís Ferreira, Érika, Tamires, Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Andressa Alves, Gisela Robledo, Ariel, Ivana Fuso

Realidade Jovem: Mell Beatriz, Alessandra, Mari Machado, Letícia Albuquerque, Stella Queiroz, Naely, Sabrina, Julia Ferreira, Emilly Scaramello, Izabela Sales, Ingrid

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Realidade Jovem

Sem desfalques confirmados.

Quando é?