Corinthians x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (2), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o RB Bragantino na manhã deste domingo (2), a partir das 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Eliminado da Copa Libertadores, mas classificado para os playoffs da Sul-Americana, o Corinthians volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na 15ª posição, com apenas 12 pontos, o Timão está a um ponto do Goiás, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Depois de poupar os seus principais jogadores na vitória sobre o Liverpool-URU por 3 a 0 no meio da semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá quase todo o seu elenco à disposição, com exceção de Renato Augusto e Chrystian Barletta, que seguem no departamento médico.

Do outro lado, o RB Bragantino, que garantiu a classificação direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana, chega embalado com três vitórias consecutivas na temporada. Para o confronto, o técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Vitinho, suspenso.

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 25 vitórias, contra 12 do RB Bragantino, além de 20 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão 2023, o time de Bragança Paulista venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo (Bruno Méndez) e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira; Adson (Guilherme Biro), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Luxemburgo.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Erick Ramires e Sorriso; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Corinthians

Renato Augusto e Chrystian Barletta seguem como desfalques.

RB Bragantino

Vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?