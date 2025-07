Corinthians x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (13), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Ocupando a parte intermediária da tabela, o Corinthians volta a campo em busca da vitória após três empates consecutivos antes da paralisação para o Mundial de Clubes. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior segue sem contar com Yuri Alberto, ainda em recuperação de lesão em uma das vértebras da coluna. Ángel Romero é o provável substituto.

Por outro lado, o RB Bragantino está na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 23 pontos, o Massa Bruta foi derrotado pelo Bahia por 3 a 0 no último jogo antes da paralisação. Em 12 jogos, o time acumula sete vitórias, dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 63%.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Memphis Depay.

RB Bragantino: Cleiton; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Desfalques

Corinthians

Yuri Alberto segue no departamento médico.

RB Bragantino

Fabrício está lesionado, Andres Hurtado cumpre suspensão, e Fernando segue em processo de transição física.

Quando é?

Data: domingo, 13 de julho de 2025

domingo, 13 de julho de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Últimos jogos

Confrontos diretos

Em 64 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 27 vitórias, contra 16 do RB Bragantino, além de 21 empates. No último encontro válido pelo Paulistão de 2025, o Timão venceu por 2 a 1.

Classificação

