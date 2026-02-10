Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoCorinthians
team-logoBragantino
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Corinthians x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada do Paulistão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com um jogo a menos, o Timão está na zona de rebaixamento sem nenhum ponto conquistado. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo Bahia por 2 a 1. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior trata como dúvida a presença de José Martínez, em recondicionamento físico.

Por outro lado, o RB Bragantino quer manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão. Na liderança, com seis pontos, o Massa Bruta venceu o Coritiba e o Atlético-MG por 1 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.  

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, André Carrillo (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Sasha e Henry Mosquera.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Bragantino crest
Bragantino
BGT

Desfalques

Corinthians

Kaio César e Hugo estão machucados.

RB Bragantino

Vanderlan e Guzmán Rodríguez seguem fora.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

BGT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 67 confrontos oficiais entre as equipes, o Corinthians leva vantagem no retrospecto histórico, com 27 vitórias. O RB Bragantino soma 19 triunfos, além de 21 empates. No duelo mais recente, válido pelo Campeonato Paulista de 2026, o Massa Bruta venceu o Timão por 3 a 0.

COR

Outros

BGT

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0