Corinthians x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada do Paulistão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com um jogo a menos, o Timão está na zona de rebaixamento sem nenhum ponto conquistado. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo Bahia por 2 a 1. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior trata como dúvida a presença de José Martínez, em recondicionamento físico.

Por outro lado, o RB Bragantino quer manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão. Na liderança, com seis pontos, o Massa Bruta venceu o Coritiba e o Atlético-MG por 1 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, André Carrillo (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Sasha e Henry Mosquera.

Desfalques

Corinthians

Kaio César e Hugo estão machucados.

RB Bragantino

Vanderlan e Guzmán Rodríguez seguem fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 67 confrontos oficiais entre as equipes, o Corinthians leva vantagem no retrospecto histórico, com 27 vitórias. O RB Bragantino soma 19 triunfos, além de 21 empates. No duelo mais recente, válido pelo Campeonato Paulista de 2026, o Massa Bruta venceu o Timão por 3 a 0.

Classificação

