Corinthians x Racing-URU: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Racing-URU se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport pelo Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Em busca da primeira vitória na competição para seguir com chances de classificação, o Timão ocupa a terceira posição do Grupo C, com apenas um ponto somado.

Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Huracán por 2 a 1. Já na segunda rodada, empatou em 1 a 1 com o América de Cali. Com a recusa de Tite em reassumir o comando técnico, o interino Orlando Ribeiro seguirá à frente da equipe.

Por outro lado, o Racing-URU ocupa a lanterna do Grupo C, ainda sem pontuar na Copa Sul-Americana. Até o momento, a equipe uruguaia sofreu duas derrotas: 3 a 1 para o América de Cali e 5 a 0 para o Huracán.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho (Leo Maná), Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri (Bidu); Martínez (Raniele), Carrillo, Breno Bidon; Romero, Memphis, Yuri Alberto.

Racing-URU: Lautaro Amadé; Pereira, Cotugno, Lucas Monzón, Ferreira; Espinosa, Lucas Rodríguez, Cáceres, Santiago Ramírez; Esteban Da Silva, Sebastián Sosa.

Desfalques

Corinthians

Talles Magno segue machucado.

Racing-URU

Sem desfalques confirmados.

Quando é?