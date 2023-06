Corinthians é punido com portões fechados por gritos homofóbicos contra o São Paulo

O Timão não vai poder contar com a Fiel no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas ainda cabe recurso

O Corinthians foi punido com perda de mando de campo por conta de gritos homofóbicos na partida contra o São Paulo, que aconteceu no mês de maio, na Neo Química Arena. O Timão não vai poder contar com a Fiel no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas ainda cabe recurso.

Em julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Timão foi penalizado pelo artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência."

Os gritos homofóbicos foram entoados por toda a Neo Química Arena por praticamente todo o jogo contra o São Paulo. Apesar do sistema de som do estádio pedir para os torcedores pararem, o aconselhamento não foi seguido e os gritos seguiram.

O jogo chegou a ser paralisado por cerca de cinco minutos pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo na segunda etapa por conta dos gritos. O árbitro relatou na súmula o ocorrido. O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre em um domingo, 2 de julho, às 11h da manhã.