Corinthians prepara chegada de Seedorf e muda estrutura da comissão técnica

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Holandês desembarca nesta quarta-feira, inicia os trabalhos no CT Joaquim Grava e terá novos nomes na comissão técnica para tentar afastar o Timão da zona de rebaixamento

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Clarence Seedorf deve chegar ao Brasil na manhã desta quarta-feira (14) para iniciar sua trajetória como técnico do Corinthians. O holandês comandará duas atividades com o elenco no mesmo dia, uma pela manhã e outra à tarde, no CT Joaquim Grava, e concederá sua primeira coletiva de imprensa às 13h (horário de Brasília). A chegada do treinador também marca mudanças na comissão técnica alvinegra, que terá novos profissionais para a sequência do Brasileirão.

O espanhol Pablo Lopez Vidal será um dos auxiliares de Seedorf. O profissional tem licença Pro da Uefa e já trabalhou nas equipes espanholas Deportivo La Coruña, Ourense e Racing de Ferrol — seu último clube —, além de ter integrado a comissão técnica da seleção de Camarões. Léo Porto, que fazia parte da equipe de Fernando Diniz, também continuará no cargo de auxiliar técnico. Já Reverson Pimentel, chefe do departamento de performance do Corinthians desde 2024, assumirá a preparação física da equipe nesta reta final da temporada.

Seedorf assinou contrato com o Corinthians até dezembro de 2027 e chega para substituir Fernando Diniz, demitido após uma sequência de sete derrotas consecutivas no Brasileirão. A contratação busca dar uma resposta à fase delicada vivida pelo clube na competição, com o novo comandante tendo a missão imediata de melhorar o desempenho da equipe e afastá-la da luta contra o rebaixamento.

A carreira de Seedorf como treinador começou em 2014, quando assumiu o Milan, clube pelo qual havia atuado como jogador. Na equipe italiana, comandou 22 partidas, com 11 vitórias. Depois, passou pelo Shenzen FC, da China, com três vitórias em 13 jogos; o Deportivo La Coruña, da Espanha, em 2018, com 16 jogos e duas vitórias; e a seleção de Camarões, entre 2018 e 2019, dirigindo o time em 12 partidas, com quatro triunfos. Desde então, o holandês não voltou a trabalhar como treinador profissional.

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O desafio no Corinthians será especialmente complicado pela situação na tabela. Após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no domingo (11), o Timão permaneceu com 32 pontos e ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, empatando em pontos com o Internacional, primeiro time do Z-4. A equipe chega pressionada pela sequência de derrotas e precisa reagir nas rodadas finais para evitar a queda à Série B.

Próximas partidas COR Brasileirão 19:00 VIT

A estreia de Seedorf está prevista para segunda-feira (19), contra o Vitória, pela 30ª rodada do Brasileirão, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Antes do primeiro compromisso oficial, o treinador terá alguns dias de preparação para conhecer o elenco, implementar suas ideias e buscar uma reação imediata do Corinthians.