Corinthians perde em casa, chega a nove jogos sem vencer e Dorival é pressionado no cargo

A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Internacional, neste domingo (5), alongou a sequência de jogos sem vencer do Timão para nove, sendo esta a quarta derrota no retrospecto. O resultado negativo pode levar à queda do treinador Dorival Júnior, que já estava "ameaçado" desde a derrota para o Fluminense na última rodada.

No dia seguinte ao jogo contra o Fluminense que terminou com o placar de 3 a 1 de vantagem para os cariocas, integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, esteviram no CT Dr. Joaquim Grava para cobrar jogadores e comissão técnica pelo mau desempenho dentro de campo.

Segundo informações apuradas pela ESPN, a pressão sobre Dorival Júnior aumentou nos bastidores do Corinthians após a sequência sem vitórias, com o presidente Omar Stabile sendo constantemente cobrado para promover uma mudança no comando técnico. Supostamente, esta partida contra o Internacional era vista internamente como determinante para o futuro de Dorival Júnior à frente do Corinthians.

Com a derrota em casa, o Timão caiu para a 14ª posição na tabela do Brasileirão 2026, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas conquistadas ao longo de 10 rodada.

O próximo desafio da equipe é a estreia na Copa Libertadores 2026 contra o Platense (ARG), fora de casa, na quinta-feira (9), às 21h (horário de Brasília).