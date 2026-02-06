Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela conquista da Supercopa do Brasil, o Corinthians venceu o Capivariano por 3 a 0 na última rodada e agora busca a terceira vitória consecutiva no Paulistão. No momento, o Timão ocupa a quarta colocação, com 11 pontos, e diminuiu para dois pontos a diferença em relação ao líder Novorizontino.

Do outro lado, o Palmeiras vem de uma goleada por 5 a 1 sobre o Vitória na última rodada do Brasileiro. No Paulistão, o Verdão é o vice-líder, com 12 pontos. Em seis partidas disputadas, a equipe comandada por Abel Ferreira soma quatro vitórias e duas derrotas, com aproveitamento de 66%, e pode garantir a classificação para as quartas de final em caso de vitória.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (André Ramalho), Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, André Carrillo (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques

Corinthians

Hugo e Kaio César estão machucados.

Palmeiras

Felipe Anderson sofreu entorse no tornozelo esquerdo e está fora, enquanto Paulinho e Figueiredo seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico do clássico paulista mostra um grande equilíbrio. Em 388 confrontos entre Palmeiras e Corinthians, o Verdão leva ligeira vantagem, com 136 vitórias, contra 133 triunfos do Timão, além de 119 empates. No último duelo entre as equipes, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o clássico terminou empatado em 1 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis