Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Palmeiras mantém a pressão na briga pelo topo do Brasileirão. Com seis vitórias e dois empates seguidos, o Verdão soma 42 pontos e ainda tem dois jogos por disputar. A diferença para o líder Flamengo é de apenas quatro pontos, embora a equipe carioca também tenha um jogo a menos.

Para o Derby Paulista, o técnico Abel Ferreira terá Aníbal Moreno novamente à disposição após cumprir suspensão na vitória sobre o Sport por 3 a 0 na última rodada.

"Será mais um jogo decisivo para nós, como todos são. Vamos em busca do nosso sonho, temos muita vontade de que chegue o jogo para demonstrarmos o que é o Palmeiras. Espero que o domingo chegue rápido para fazermos um grande jogo e depois ir com a seleção", afirmou Flaco López.

Por outro lado, o Corinthians vem de vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No Brasieirão, o Timão ocupa a parte intermediária da tabela, com 25 pontos. Em 21 jogos, acumula seis vitórias, sete empates e oito derrotas. Aproveitamento de 39%.

Sem poder contar com Matheuzinho, que sente dores na coxa, o técnico Dorival Júnior deve optar por Félix Torres como substituto. O zagueiro, no entanto, vem sendo alvo de críticas da torcida.

"Félix é um jogador de seleção equatoriana. Dentro da humildade, se dispôs a atuar fora da sua posição, não é fácil, não é simples. Eu peço ao torcedor que tenha paciência e entendimento que é necessário que a gente provoque em atletas uma condição de acreditarem, a cada dia mais, que são capazes de realizar situações em campo. Com o Félix não é diferente. Estamos procurando trabalhar o máximo possível para que ele se sinta confortável e consiga nos entregar tudo aquilo que precisamos", afirmou o treinador.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques

Corinthians

Matheuzinho, Yuri Alberto, André Carrillo e José Martínez estão no departamento médico, enquanto Matheus Bidu está suspenso.

Palmeiras

Raphael Veiga e Paulinho estão fora do clássico.

Quando é?

Data: domingo, 31 de agosto de 2025

domingo, 31 de agosto de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

De acordo com a contagem do Corinthians, em 387 confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu 136 vezes, contra 133 vitórias do Timão, além de 118 empates. Já segundo o Palmeiras, o histórico aponta 140 vitórias alviverdes, 134 triunfos corintianos e 123 empates.

Classificação

