Brasileirão
team-logoCorinthians
team-logoPalmeiras
Mounique Vilela

Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (31), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

O clássico entre Corinthians e Palmeiras sempre chama a atenção dos torcedores brasileiros. Para aqueles que procuram adicionar emoção às partidas com apostas, é essencial escolher sites de apostas legais que garantem segurança e confiabilidade nas transações. Aproveite estas plataformas para viver cada instante deste clássico com ainda mais intensidade.

Notícias e prováveis escalações

O Palmeiras mantém a pressão na briga pelo topo do Brasileirão. Com seis vitórias e dois empates seguidos, o Verdão soma 42 pontos e ainda tem dois jogos por disputar. A diferença para o líder Flamengo é de apenas quatro pontos, embora a equipe carioca também tenha um jogo a menos.

Para o Derby Paulista, o técnico Abel Ferreira terá Aníbal Moreno novamente à disposição após cumprir suspensão na vitória sobre o Sport por 3 a 0 na última rodada. 

"Será mais um jogo decisivo para nós, como todos são. Vamos em busca do nosso sonho, temos muita vontade de que chegue o jogo para demonstrarmos o que é o Palmeiras. Espero que o domingo chegue rápido para fazermos um grande jogo e depois ir com a seleção", afirmou Flaco López.

Por outro lado, o Corinthians vem de vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No Brasieirão, o Timão ocupa a parte intermediária da tabela, com 25 pontos. Em 21 jogos, acumula seis vitórias, sete empates e oito derrotas. Aproveitamento de 39%. 

Sem poder contar com Matheuzinho, que sente dores na coxa, o técnico Dorival Júnior deve optar por Félix Torres como substituto. O zagueiro, no entanto, vem sendo alvo de críticas da torcida.

"Félix é um jogador de seleção equatoriana. Dentro da humildade, se dispôs a atuar fora da sua posição, não é fácil, não é simples. Eu peço ao torcedor que tenha paciência e entendimento que é necessário que a gente provoque em atletas uma condição de acreditarem, a cada dia mais, que são capazes de realizar situações em campo. Com o Félix não é diferente. Estamos procurando trabalhar o máximo possível para que ele se sinta confortável e consiga nos entregar tudo aquilo que precisamos", afirmou o treinador.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Escalações de Corinthians x Palmeiras

CorinthiansHome team crest

4-3-1-2

Formação

4-4-2

Home team crestSEP
1
H. Souza
35
Charles
5
A. Ramalho Silva
26
F. Angileri
13
Gustavo Henrique
14
Raniele
8
R. Garro
7
C
M. Barberan
27
B. Bidon
56
Gui Negao
10
M. Depay
21
Weverton
26
M. Cerqueira
12
Khellven
22
J. Piquerez
15
C
G. Gomez
30
L. Evangelista
7
F. Anderson
18
Mauricio
5
A. Moreno
9
V. Roque
42
J. Lopez

4-4-2

SEPAway team crest

COR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Junior

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

Desfalques

Corinthians

Matheuzinho, Yuri Alberto, André Carrillo e José Martínez estão no departamento médico, enquanto Matheus Bidu está suspenso.

Palmeiras

Raphael Veiga e Paulinho estão fora do clássico.

Quando é?

  • Data: domingo, 31 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/1
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

De acordo com a contagem do Corinthians, em 387 confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu 136 vezes, contra 133 vitórias do Timão, além de 118 empates. Já segundo o Palmeiras, o histórico aponta 140 vitórias alviverdes, 134 triunfos corintianos e 123 empates.

COR

Outros

SEP

3

Vitórias

1

Empate

1

4

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Links úteis

0