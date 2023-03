Corinthians pagará R$ 6 milhões por compra de Chrystian Barletta; veja detalhes

Timão terá 50% dos direitos econômicos do atleta após negociação; valor será quitado de forma parcelada pelo clube

Restam apenas os exames médicos para o Corinthians anunciar Chrystian Barletta, considerado a principal revelação do Paulistão 2023, como novo reforço. O Timão desembolsará R$ 6 milhões para tirar o atacante do São Bernardo, como soube a GOAL com fontes ligadas à diretoria do clube alvinegro.

O valor total será pago de forma parcelada pelo clube do Parque São Jorge, que ficou com 50% dos direitos econômicos do meia-atacante. Para conseguir a contratação do jogador do São Bernardo, o Corinthians superou a concorrência de clubes da Série A, como o Santos.

O São Bernardo adquiriu um percentual do jogador e ficará com 40% dos direitos econômicos — a princípio, esta fatia seria dividida entre atacante e clube da Região Metropolitana de São Paulo. No entanto, a situação foi alterada. Os outros 10% dos direitos econômicos ficarão com o Joinville-SC, ex-clube do atleta.

Na negociação, vale lembrar, foi adicionada uma cláusula de confidencialidade, imposta pelo Corinthians, que impede o valor de divulgação, exceto pelo próprio clube. Com o negócio encaminhado, o Timão aguarda avaliação clínica do jogador para anunciá-lo como a terceira contratação para 2023. Com a eliminação dos dois clubes nas quartas de final do Paulistão, a tendência é de que o jogador não demore para ser anunciado.

No Paulistão, Barletta foi um dos principais jovens na competição. Além de marcar quatro gols, foi líder de diversas estatísticas entre jogadores de até 21 anos, como chutes, faltas sofridas, minutos jogados, duelos defensivos, de acordo com a plataforma WyScout.