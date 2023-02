Chrystian Barletta: os bastidores e detalhes do acerto com o Corinthians

Clubes adicionaram cláusula de confidencialidade no valor e dividirão as porcentagens do jogador

O Corinthians espera o fim do Campeonato Paulista para anunciar o seu terceiro reforço para a temporada de 2023. Trata-se de Chrystian Barletta, principal nome do São Bernardo, equipe com a segunda melhor campanha no torneio estadual de 2023.

Como mostrou a GOAL em primeira mão, o Timão venceu a concorrência de outros clubes da Série A. Apesar do interesse e de consulta de diversos times, o Corinthians foi o único a apresentar uma proposta pela compra de Barletta e conseguiu convencer o São Bernardo a fazer negócio.



O valor ainda não foi revelado, porque os clubes adicionaram uma cláusula de confidencialidade durante a negociação, como soube a GOAL. A tendência é de que o preço pago pelo Corinthians seja revelado após a assinatura do contrato com Barletta.



Um outro ponto importante da negociação foi o entendimento do São Bernardo com a presença de Chrystian Barletta na Copa do Brasil. O Bernô enfrenta o Náutico e não terá o jogador, liberando-o para atuar na competição pelo Corinthians.



O passe do meia-atacante de 21 anos ficará dividido da seguinte maneira: 50% para o Corinthians, 20% para o São Bernardo, 20% para os empresários e 10% para o Joinville, clube formador do jogador.