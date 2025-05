Corinthians x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view e no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Santos na última rodada do Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do quarto título do torneio, o Timão entra em campo com a vantagem do empate, após vencer o jogo de ida por 1 a 0.

Já o Novorizontino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Na primeira fase, a equipe eliminou o Rio Branco-ES por 3 a 1 e, em seguida, superou o Operário-VG por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), Cacá, Fabrizio Angileri; José Martínez (Raniele), André Carrillo, Maycon, Igor Coronado; Talles Magno, Yuri Alberto.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick, Patrick Brey; Jean Irmer, Willian Farias, Luís Oyama, Matheus Frizzo; Nathan Fogaça, Pablo Dyego.

Desfalques

Corinthians

Rodrigo Garro, Depay e Gustavo Henrique seguem no departamento médico.

Novorizontino

Vitinho, Renato Palm e Léo Tocantins estão lesionados.

Quando é?