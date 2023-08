Corinthians mantém pedida de R$ 108 milhões e trava saída de zagueiro

Clube está disposto a negociá-lo por um valor ligeiramente inferior, mas as propostas ainda estão longe disso

0 Corinthians recusou propostas de Fiorentina (ITA), Napoli (ITA), Nottingham Forest (ING) e Wolverhampton (ING) por Murillo. O clube insiste na pedida de € 20 milhões (R$ 108,4 milhões na cotação atual) e trava a saída do zagueiro no mercado da bola, como soube a GOAL.

O Timão até está disposto a negociá-lo por um valor menor que o exigido – há quem trabalhe com a possibilidade de negócio em uma proposta de € 15 milhões (R$ 81,3 milhões). A diretoria, contudo, segue com o discurso de que a saída só ocorrerá por € 20 milhões.

As maiores propostas por Murillo até o momento foram de Fiorentina, da Itália, e Wolverhampton, da Inglaterra. Os dois ofereceram € 12 milhões (R$ 65,04 milhões) pela contratação do atleta, mas ouviram uma resposta negativa do clube.

Revelado pelas divisães de base do Corinthians, o zagueiro de 21 anos tem contrato até dezembro de 2025 no Parque São Jorge. Ele teve o vínculo renovado em fevereiro passado. O jovem disputou 29 partidas pelo Timão, somando 2.530 minutos em campo.