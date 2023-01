Corinthians mantém interesse em Coutinho, mas acordo é considerado difícil

Questão financeira é entrave para a contratação do meio-campista. Aston Villa quer recuperar parte do investimento, e jogador tem que reduzir salário

O futuro de Philippe Coutinho segue em aberto. O jogador não será negociado pelo Aston Villa na janela de transferências da Europa, que fecha nesta noite, e o Corinthians ainda tem chances de contratar o meio-campista, como soube a GOAL. Ainda assim, o desfecho positivo é considerado muito difícil por todas as partes.

Em conversa com o empresário do jogador, o iraniano Kia Joorabchian, a GOAL apurou que existem chances de Coutinho se juntar ao Corinthians para a temporada de 2023. O agente, inclusive, é um dos nomes mais animados para que o negócio aconteça.

O principal entrave é a questão financeira. Coutinho recebe mais de R$ 4 milhões por mês no Villa Park — ele é dono do segundo maior salário do elenco — e teria que abrir mão de um valor elevado para voltar ao Brasil. Há ainda o desejo do Aston Villa de recuperar ao menos parte do valor investido — €20 milhões (R$ 108,5 milhões à época).

O Corinthians sempre deixou claro que esperaria o fechamento da janela da Europa para tentar avançar por Coutinho. Sem ser negociado pelo Aston Villa com clubes europeus, o jogador tem chance maiores de ser liberado para voltar ao Brasil, mas ainda não existe um indício de que o clube do Villa Park vai aceitar.

Na atual temporada, Philippe Coutinho fez 19 jogos e não participou de gols. Em 2023, fez cinco partidas, sendo apenas uma como titular. Vale lembrar que o clube inglês pagou 20 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 para ter o atleta em definitivo.