Corinthians inicia sequência complicada em meio a 'trégua' com organizadas

Torcidas deram um prazo de dez jogos para que Vanderlei Luxemburgo apresente melhoras no time antes de novos protestos

O mês de maio do Corinthians será repleto de decisões. Por conta disso, as principais torcidas organizadas do clube deram um prazo de dez jogos para que o time de Vanderlei Luxemburgo apresente melhoras e resultados positivos no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América.

O "acordo" foi feito no último sábado, quando as organizadas fizeram um protesto no CT Joaquim Grava contra a diretoria e também elenco do Timão. Lá, Luxemburgo saiu da parte interna, foi de encontro com os torcedores presentes e ganhou apoio para os próximos jogos.

A sequência complicada do Timão começa nesta segunda-feira, quando recebe o Fortaleza, na Neo Química Arena. Depois, joga com o Botafogo, no Engenhão, e São Paulo, também em Itaquera. Em seguida, três jogos fora de casa: Atlético-MG, pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil, Flamengo, na sétima rodada do Brasileirão, e Argentinos Juniors, em jogo que pode complicar ainda mais o clube na Libertadores da América.

Os últimos jogos entre os dez de "trégua" são contra Fluminense, na Arena, pela oitava rodada do Brasileirão, Atlético-MG, na volta da Copa do Brasil em Itaquera, América-MG e Independiente del Valle, ambos fora de casa.

Caso o time não apresente bons resultados, a tendência é de uma crise ainda maior e protestos com maior veemência no CT Joaquim Grava.