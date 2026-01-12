Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Corinthians e Guarani se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h20 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 11 títulos conquistados, o Corinthians segue firme na disputa por mais um troféu da competição. Na fase de grupos da Copinha, o Timão terminou na liderança do Grupo 8, somando sete pontos. Nas três partidas disputadas, venceu o Trindade por 1 a 0 e o XV de Jaú por 3 a 2, além de empatar sem gols com a Luverdense.

Já o Guarani garantiu vaga na segunda fase da Copinha ao encerrar a primeira etapa na vice-liderança do Grupo 7, com seis pontos. A equipe campineira foi derrotada na estreia pelo Athletic Club por 1 a 0, mas mostrou poder de reação ao vencer o Assisense por 3 a 0 e o Naviraiense por 4 a 0.

Corinthians: Matheus Corrêa, Pellegrin, Fernando Vera, Iago Machado, Caraguá, Thomas Lisboa, Luiz Eduardo, Guilherme Pires, Luiz Fernando, Kayque, Favela.

Guarani: Hyan; João Pin, Matheus Povoa, Nickollas, Wictor, Artur, Andrey, Willian, Kauã Mineiro, Guilherme Batista, Michael.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 Horário: 21h20 (de Brasília)

21h20 (de Brasília) Local: Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP

