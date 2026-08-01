Corinthians ganha reforços, e Diniz prepara mudanças para encarar o Internacional

O Corinthians encerrou neste sábado a preparação para enfrentar o Internacional, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, Fernando Diniz recebeu duas boas notícias: Matheus Bidu e Rodrigo Garro foram liberados e reforçam a equipe em Porto Alegre.

Bidu voltou a treinar normalmente após se recuperar das dores no púbis que o tiraram da última partida. Já Garro, que sofreu um trauma no pé direito no empate sem gols com o Athletico, pelo Brasileirão, participou normalmente das atividades depois de realizar fisioterapia na sexta-feira e também está à disposição da comissão técnica.

Em contrapartida, o treinador segue com problemas para montar a equipe. Zakaria Labyad está fora após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo, com rompimento do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Yuri Alberto também desfalca o Timão por conta de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

Diniz relacionou 24 jogadores para a viagem e estuda mudanças na equipe titular. Entre as opções ofensivas aparecem Gui Negão e Pedro Raul, enquanto Allan disputa uma vaga no meio-campo caso Garro não tenha condições de atuar durante os 90 minutos.

A tendência é que o Corinthians inicie a partida com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro (ou Allan); Kaio César e Jesse Lingard (ou Gui Negão).

Outro nome importante segue fora dos planos imediatos. Memphis Depay ainda não retornou ao Brasil enquanto finaliza os últimos detalhes da renovação de contrato com o clube. Além dele, Vitinho e Kayke continuam em recuperação de cirurgias e permanecem indisponíveis para o confronto diante do Internacional.