Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2026

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 21h 30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, com sete títulos conquistados, o Corinthians começou a competição com o pé direito. As Brabas venceram o Atlético-MG por 1 a 0 na rodada de estreia e largaram na frente na busca por mais uma taça nacional.

Atual vice-campeão da Supercopa do Brasil, o time paulista quer manter o embalo e seguir com 100% de aproveitamento no torneio. O mesmo objetivo tem o Fluminense, que também iniciou sua campanha com vitória por 1 a 0 sobre o Vitória na primeira rodada do Brasileirão Feminino.

Corinthians feminino: Lelê; Leticia Teles, Thaís Ferreira, Tamires, Gi Fernandes, Andressa Alves, Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Ana Vitória, Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro. Técnico: Lucas Piccinato.

Fluminense feminino: Kemelli; Keké, Anny, Bruna Cotrim, Débora Sorriso; Kamilla Sotero, Karina, Gaby Louvain, Patricia Sochor; Raquel Fernandes, Lelê. Técnico: Saulo Silva.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026

sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

