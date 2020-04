Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Santos: os times brasileiros que 'namoram' Neymar

Mesmo com o sonho de atuar novamente pelo Barcelona, Neymar faz com que vários clubes do país sonhem com a sua volta

A carreira de Neymar na Europa parece estar longe do fim. O camisa 10 do tem o desejo de voltar a defender o e de ser eleito o melhor jogador do mundo. Para isso, é fundamental atuar nas maiores ligas do mundo. Mas as "especulações" sobre uma possível volta ao futebol brasileiro não param.

Vários clubes do já demonstraram ter interesse, oficial ou não, em Neymar. Andrés Sanchez, presidente do , chegou a afirmar que fez uma proposta pelo atacante quando ele ainda atuava na Vila Belmiro. O sonha com a volta do menino da Vila enquanto que e também já foram apontados como um possível destino para o brasileiro.

Neymar no Corinthians?

O presidente corintiano afirmou em julho do ano passado à Fox Sports que fez uma proposta de R$120 milhões por Neymar em 2011, antes de ele se mudar para Barcelona. E nesta semana, Neymar Pai confirmou a proposta em um live no Instagram.

"É verdade. Eu falei (ao Andrés): 'Você não tem dinheiro' e ele me deu um papel: 'Assina aí'. Ele é louco. Ele queria que o Neymar ficasse um tempo no Corinthians e depois ir para o Barcelona", disse o pai e agente do camisa 10 da seleção brasileira.

Neymar no Flamengo?

Recentemente, uma fala de Gabigol fez com que a torcida rubro-negra se animasse com a possibilidade de Neymar vestir a camisa do Flamengo. Também em uma live, com o comentarista Caio Ribeiro, Gabigol disse que apoiava a ida do amigo ao clube.

"Neymar no Mengão logo menos. Eu apoio";



Gabigol fez o convite para o craque do PSG voltar ao Brasil e ser seu companheiro no Flamengo. pic.twitter.com/oZwHZpJ6G2 — Matheus Leal (@matheusleal1) April 7, 2020

O próprio Neymar, inclusive, já declarou que gostaria de atuar pelo Flamengo: "Eu tenho muita vontade de jogar pelo Flamengo, Maracanã lotado, Libertadores", disse ele em entrevista ao Esporte Interativo em 2017.

Neymar no Santos?

A relação com o Santos é a que mais gera expectativas no torcedor. Neymar foi revelado na Baixada Santista e sempre que pode reafirma o carinho que tem pelo clube. Nesta nessa, em um vídeo parabenizando o clube pelos 108 anos, Neymar disse que é "apaixonado e torcedor" pelo alvinegro santista.

Respondendo ao comentário do clube agradecendo os parabéns, uma frase deixou os torcedores "iludidos": "Eu vou, mas eu volto", escreveu Neymar.

Neymar no Palmeiras?

A relação de Neymar com o Palmeiras também sempre dá experanças aos palmeirenses de ver o camisa 10 do PSG atuando no Allianz Parque pelo Alviverde. Neymar já declarou ter sido torcedore do clube na infância e foi flagrado com a camisa do Palmeiras em um treino da seleção.

Menino Neymar com a camisa do Palmeiras por baixo da camisa da seleção.



ALÔ, MATTOS. 📞 pic.twitter.com/CyDzPXvURR — ⓟalmeirenses_ (@Palmeirenses_) October 7, 2017

Perguntado pela TV Palmeiras se jogaria pelo clube de infância em algum momento da carreira, ele afirmou: "Olha, não sei, ninguém sabe o dia de amanhã, mas seria um grande prazer.

Questionado sobre seus ídolos de infância, o craque respondeu: "Bom, não tenho muita história como torcedor porque era muito pequeno, mas meus ídolos eram Evair, Marcos, Rivaldo, Alex... São os caras em quem me espelhava e acabei virando palmeirense por causa deles".

Embora muitos clubes sonhem com Neymar no futuro para o futuro, ele deve jogar nos gramados brasileiros nos próximos anos só pela seleção. Ou em algum jogo festivo de fim de ano.