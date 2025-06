Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileiro feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (9), no Estádio do Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (09), às 20h (de Brasília), no Estádio do Canindé, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Buscando reduzir a diferença de 10 pontos para o líder Cruzeiro, o Corinthians volta a campo embalado por oito vitórias e três empates nos últimos 11 jogos disputados na temporada. Caso empate nesta segunda-feira, as Brabas garante, a classificação antecipada para as quartas de final do Brasileirão feminino.

Já o Flamengo, em sexto lugar, com 23 pontos, não perde desde abril. Atravessando boa fase na temporada, a equipe vem de goleada aplicada sobre o Internacional por 4 a 1. Em 12 jogos disputados no Brasileirão feminino, acumula sete vitórias, dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 63%.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Nicole; Thais Ferreira, Mariza, Leticia, Jaqueline, Duda Sampaio, Yaya, Juliete, Andressa Alves, Jhonson e Vic Albuquerque.

Flamengo feminino: Karol Alves; Monalisa, Agustina, Flávia Mota, Chaiane, Fernandinha, Djeni, Juliana, Mariana Fernandes, Cristiane Rozeira e Gláucia.

Desfalques

Corinthians

Carol Nogueira e Duda Mineira estão machucadas, enquanto Lelê, Tamires e Letícia Santos estão em transição física.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?