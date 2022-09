Corinthians na final da Copa do Brasil é 'novo' time em relação ao que foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores

Timão tem clima melhor após saída de Willian e melhora com Roger Guedes 'protagonista' com Vitor Pereira

Em agosto deste ano, o Corinthians enfrentou o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, perdeu os jogos disputados na Neo Química Arena e no Maracanã e foi eliminado com um placar de 3 a 0 no agregado. As equipes, agora, vão se reencontrar na final da Copa do Brasil e Vítor Pereira vê um “novo” Timão surgir.

Um intervalo de dois meses vão separar os duelos do torneio continental para o nacional e, nesse meio tempo, o Corinthians deve ter mudanças importantes. A maior delas, talvez, é sobre a saída de Willian.

O ex-camisa 10 deixou o Timão logo após a eliminação para o Flamengo, após rescindir o contrato em comum acordo. O clima no dia a dia do Corinthians melhorou depois da saída de Willian, incluindo a relação de Vítor Pereira com alguns atletas importantes do elenco.

Um deles é Róger Guedes, que passou a ser titular absoluto e herdou a camisa 10, além de puxar o protagonismo do time. Além dele, Renato Augusto e Yuri Alberto também dividem a “responsa” do time.

Na decisão da Libertadores, vale lembrar, Vítor Pereira não pode contar com Renato Augusto, que só entrou no segundo tempo do jogo de volta. Além dele, outras mudanças importantes aconteceram: a dupla de zaga passou a ser Gil e Balbuena, Fausto Vera tomou a posição no meio-campo e o trio com Renato, Róger Guedes e Yuri Alberto entrosados.

Outro fator que favorece o Corinthians em relação aos confrontos de agosto é o calendário. O Timão só disputa dois campeonatos, enquanto o Flamengo segue vivo nas três frentes, incluindo a final da Libertadores. Até o primeiro jogo da decisão, o Timão faz cinco jogos, sendo três deles na Neo Química Arena.