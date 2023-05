Corinthians faz consulta por Cuéllar, do Al Hilal

Negócio é considerado difícil por conta do alto salário do volante no mundo árabe

O Corinthians já se movimenta visando a janela de transferências do meio do ano. Além de realizar uma proposta para Matías Rojas, do Racing, o Timão também tem interesse na contratação de Gustavo Cuéllar, do Al Hilal. A informação foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela GOAL.

O negócio é considerado extremamente difícil, já que o salário de Cuéllar é muito alto e o volante, em um primeiro momento, não pretente diminuir os vencimentos, apesar de estar aberto a ouvir propostas.

Atualmente, o volante recebe algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual) por temporada. Inicialmente, a ideia do volante é manter o mesmo patamar salarial caso deixe a equipe - o que seria um impeditivo para praticamente todos os clubes do país.

A saída de Cuéllar do Al Hilal está diretamente ligada a uma possível chegada de Sergio Busquets, ex-Barcelona. O volante tem uma proposta do clube, mas ainda não decidiu o seu futuro. Caso aceite, a dietoria do Al Hilal não deve dificultar a saída de Cuéllar.

Além de Corinthians, Vasco e Internacional também já demonstraram interesse na contratação do volante colombiano. O jogador segue na pauta dos outros dois clubes do Brasil.